Лунин – в старте Реала на матч против Хетафе. Кепа остался в запасе
Украинец, кажется, выиграл конкуренцию у Кепы
Madrid Extra
Сегодня, 1 февраля, в рамках 20-го тура Ла Лиги "Хетафе" примет "Реал". Матч начнется в 22:00.
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В стартовом составе гостей выйдет украинский голкипер Андрей Лунин – Кепа Аррисабалага остался в запасе.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Ну и отметим, что Лунин в текущем сезоне провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов и в 5 поединках отстоял на ноль.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 1, 2024
???? @GetafeCF@UnicajaBanco | #GetafeRealMadrid pic.twitter.com/B7DKoBVhzQ
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