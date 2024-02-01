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Лунин – в старте Реала на матч против Хетафе. Кепа остался в запасе

Наши за границей
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Украинец, кажется, выиграл конкуренцию у Кепы

Лунин – в старте Реала на матч против Хетафе. Кепа остался в запасе

Madrid Extra

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 февраля, в рамках 20-го тура Ла Лиги "Хетафе" примет "Реал". Матч начнется в 22:00.

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В стартовом составе гостей выйдет украинский голкипер Андрей Лунин – Кепа Аррисабалага остался в запасе.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Ну и отметим, что Лунин в текущем сезоне провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов и в 5 поединках отстоял на ноль.

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