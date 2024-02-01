Трубин: Я бы очень хотел Судакова в Бенфику, но, блин, он очень дорогой

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин заявил, что было бы неплохо, чтобы его клуб купил хавбека " Шахтера " Георгия Судакова.

– Я надеюсь очень, что Судаков также пополнит ряды какой-нибудь европейской топ-команды. Я бы очень хотел в "Бенфику" его, блин, но он очень дорогой.

– Как думаешь, его цена больше 50 миллионов?

– Я не знаю. С Мудриком тоже говорили сначала 40, а затем бумс – и 100.

– Какой-то такой парадокс, что сейчас самые большие трансферы "Шахтера" – это свои воспитанники.

– Война сделала свой корректив. Конечно, это очень плохой фактор, но он раскрывает, прежде всего, атакующих игроков-украинцев с другой стороны. Потому что раньше, как было в "Шахтере"? Вратарь, защитник, может, Степаненко опорный – украинцы, а другие – бразильцы.

А сейчас был в "Шахтере" Мудрик, сейчас Судаков, Бондаренко – это те, кто прямо на слуху. Крыськив также, Сикан, Зубков.