  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Трубин: Я бы очень хотел Судакова в Бенфику, но, блин, он очень дорогой
В тренде

Трубин: Я бы очень хотел Судакова в Бенфику, но, блин, он очень дорогой

Наши за границей

А захотел бы Судаков в Бенфику?

Трубин: Я бы очень хотел Судакова в Бенфику, но, блин, он очень дорогой

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин заявил, что было бы неплохо, чтобы его клуб купил хавбека "Шахтера" Георгия Судакова.

– Я надеюсь очень, что Судаков также пополнит ряды какой-нибудь европейской топ-команды. Я бы очень хотел в "Бенфику" его, блин, но он очень дорогой.

– Как думаешь, его цена больше 50 миллионов?

– Я не знаю. С Мудриком тоже говорили сначала 40, а затем бумс – и 100.

Читайте такжеШахтер переподписал контракт с Судаковым. Палкин заявил о клаусуле в 150 млн евро. ФОТО

– Какой-то такой парадокс, что сейчас самые большие трансферы "Шахтера" – это свои воспитанники.

– Война сделала свой корректив. Конечно, это очень плохой фактор, но он раскрывает, прежде всего, атакующих игроков-украинцев с другой стороны. Потому что раньше, как было в "Шахтере"? Вратарь, защитник, может, Степаненко опорный – украинцы, а другие – бразильцы.

А сейчас был в "Шахтере" Мудрик, сейчас Судаков, Бондаренко – это те, кто прямо на слуху. Крыськив также, Сикан, Зубков.

По теме
yellow-arrow
Лунин отстоял на ноль и получил хорошие оценки за матч с Хетафе
yellow-arrow
WhoScored и SofaScore оценили игру Забарного в матче против Вест Хэма
yellow-arrow
АПЛ. Вест Хэм – Борнмут 1:1. Абсолютно справедливая ничья
Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости