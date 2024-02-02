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Лунин отстоял на ноль и получил хорошие оценки за матч с Хетафе

Наши за границей
Лунин отстоял на ноль и получил хорошие оценки за матч с Хетафе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

1 февраля в рамках 20-го тура Ла Лиги "Реал" в рамках 20-го тура Ла Лиге на выезде уверенно обыграл "Хетафе" со счетом 2:0.

В стартовом составе мадридцев вышел и отыграл весь матч украинский голкипер Андрей Лунин.

Особой роботы у краинца не было (Андрей лишь раз серьезно выручил), но тем не менее, кипер отстоял свой очередной (6-й в сезоне) матч на ноль и получил отличные оценки – по 7.5 и от SofaScore и от Whoscored.

В целом же, Лунин за матч сделал два сейва, перехватил два навеса, сделал 48 касаний мяч.

Также украинец отдал 37 пасов (29 из них точных, 78%), из них длинных – 6 точных из 14-ти.

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Реал (Мадрид) Хетафе Андрей Лунин
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