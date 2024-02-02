Трубин: Переход в Бенфику - это на миллион процентов верное решение
Голкипер сборной Украины доволен переездом в европейский клуб
instagram.com/anatoliytrubin81
Вратарь "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал, что его решение переехать в европейский клуб было правильным.
"Сейчас со временем за эти 4-5 месяцев, которые я здесь, я понял, что это даже не на 100, а на миллион процентов верное решение. Потому что здесь ты выходишь за рамки своих возможностей. Здесь нет такого, что ты одну игру хорошо сыграл и можешь потом отдыхать.
Ты понимаешь, что здесь нужно пахать, пахать каждый день, каждую тренировку, каждую игру, потому что если не ты, то еще будет много других, желающих забрать твое место. И здесь нет игр, где ты можешь на одной ноге выйти и отыграть и победить. Здесь нужно выкладываться на максимум.
Кроме того, сейчас такое новое поколение, которые все хотят играть за границей. Хороший пример – Довбик, Цыганков, Миколенко, Забарный, Зинченко, Лунин.
Все они перешли в юном возрасте, потому что понимали, что чем раньше ты попадешь сюда – тем легче тебе будет потом и тем лучше ты будешь и быстрее прогрессировать", – поделился Трубин.
В этом сезоне Трубин провел 26 матчей за "Бенфику" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Лунин отстоял на ноль и получил хорошие оценки за матч с Хетафе
- Агбонлахор: Мудрик ничему не научился. Не похоже, что у него есть какой-то футбольный интеллект
- Аль-Наср без Роналду разгромил Интер Майами - Месси вышел под занавес матча
- Перес определился с будущим в Реале Кепы и Лунина
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО