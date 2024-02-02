  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Трубин: Переход в Бенфику - это на миллион процентов верное решение
В тренде

Трубин: Переход в Бенфику - это на миллион процентов верное решение

Наши за границей

Голкипер сборной Украины доволен переездом в европейский клуб

Трубин: Переход в Бенфику - это на миллион процентов верное решение

instagram.com/anatoliytrubin81

Новина українською

Вратарь "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал, что его решение переехать в европейский клуб было правильным.

"Сейчас со временем за эти 4-5 месяцев, которые я здесь, я понял, что это даже не на 100, а на миллион процентов верное решение. Потому что здесь ты выходишь за рамки своих возможностей. Здесь нет такого, что ты одну игру хорошо сыграл и можешь потом отдыхать.

Ты понимаешь, что здесь нужно пахать, пахать каждый день, каждую тренировку, каждую игру, потому что если не ты, то еще будет много других, желающих забрать твое место. И здесь нет игр, где ты можешь на одной ноге выйти и отыграть и победить. Здесь нужно выкладываться на максимум.

Читайте такжеТрубин: Я бы очень хотел Судакова в Бенфику, но, блин, он очень дорогой

Кроме того, сейчас такое новое поколение, которые все хотят играть за границей. Хороший пример – Довбик, Цыганков, Миколенко, Забарный, Зинченко, Лунин.

Все они перешли в юном возрасте, потому что понимали, что чем раньше ты попадешь сюда – тем легче тебе будет потом и тем лучше ты будешь и быстрее прогрессировать", – поделился Трубин.

В этом сезоне Трубин провел 26 матчей за "Бенфику" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Лунин отстоял на ноль и получил хорошие оценки за матч с Хетафе
yellow-arrow
Трубин: Я бы очень хотел Судакова в Бенфику, но, блин, он очень дорогой
yellow-arrow
WhoScored и SofaScore оценили игру Забарного в матче против Вест Хэма
Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости