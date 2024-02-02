Трубин: Переход в Бенфику - это на миллион процентов верное решение

Вратарь "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал, что его решение переехать в европейский клуб было правильным.

"Сейчас со временем за эти 4-5 месяцев, которые я здесь, я понял, что это даже не на 100, а на миллион процентов верное решение. Потому что здесь ты выходишь за рамки своих возможностей. Здесь нет такого, что ты одну игру хорошо сыграл и можешь потом отдыхать.

Ты понимаешь, что здесь нужно пахать, пахать каждый день, каждую тренировку, каждую игру, потому что если не ты, то еще будет много других, желающих забрать твое место. И здесь нет игр, где ты можешь на одной ноге выйти и отыграть и победить. Здесь нужно выкладываться на максимум.