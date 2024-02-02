Мудрик этой зимой мог перейти в Баварию - СМИ

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик в нынешнее зимнее трансферное окно мог оказаться в немецком гранде, сообщает The Athletic.

По информации издания, "Бавария" активно искала нового атакующего игрока из-за тяжелой травмы Кингсли Комана. Среди опций была возможна аренда украинца, но в итоге они отказались от этой идеи.

В результате мюнхенцы решили доплатить "Гранаде" несколько миллионов евро для того, чтобы выкупить контракт Брайана Сарагосы уже зимой, а не летом, как было согласовано ранее.

Напомним, в этом сезоне Мудрик провел 24 матча за "синих" во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 млн евро.