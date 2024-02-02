Официально: 17-летний украинский голкипер подписал контракт с Реалом

Мадридский "Реал" официально сообщил о подписании контракта с 17-летним украинским голкипером Ильей Волошиным. Футболист подписал соглашение с клубом сроком до 2026 года.

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Ранее парень играл за "Райо Махадаонда" - клуб из пригорода Мадрида. Ожидается, что украинец пока что будет выступать за молодежную команду "Реала".

Интересно, что некоторые промадридские издания называют Волошина "новым Луниным" и отмечают, что внешне он похож на Давида де Хеа - худой, с длинными ногами и руками.

В текущем сезоне Илья провел за "Райо Махадаонда" 11 матчей, в восьми встречах сыграл "на ноль".

Волошин – воспитанник ДЮСШ г. Новомосковск (Днепропетровская область), за который выступал с 2014 года по 2019 год. У него есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины U-16.