Официально: 17-летний украинский голкипер подписал контракт с Реалом
Новый Лунин
фото из свободных источников
Мадридский "Реал" официально сообщил о подписании контракта с 17-летним украинским голкипером Ильей Волошиным. Футболист подписал соглашение с клубом сроком до 2026 года.
Ранее парень играл за "Райо Махадаонда" - клуб из пригорода Мадрида. Ожидается, что украинец пока что будет выступать за молодежную команду "Реала".
Интересно, что некоторые промадридские издания называют Волошина "новым Луниным" и отмечают, что внешне он похож на Давида де Хеа - худой, с длинными ногами и руками.
В текущем сезоне Илья провел за "Райо Махадаонда" 11 матчей, в восьми встречах сыграл "на ноль".
Волошин – воспитанник ДЮСШ г. Новомосковск (Днепропетровская область), за который выступал с 2014 года по 2019 год. У него есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины U-16.
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