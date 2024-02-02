Мудрик: Насколько я знаю, Бавария контактировала с моим представителем

Вингер "Челси" Михаил Мудрик прокомментировал информацию о том, что в январе "Бавария" рассматривала вариант с арендой украинца.

"Насколько я знаю, то мюнхенская "Бавария" контактировала с моим представителем", - сказал Мудрик.

Ранее сообщалось о том, что "Бавария " активно искала нового атакующего игрока из-за тяжелой травмы Кингсли Комана. Среди опций была возможна аренда украинца, но в итоге они отказались от этой идеи.

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В итоге, мюнхенцы решили доплатить "Гранаде" несколько миллионов евро для того, чтобы выкупить контракт Брайана Сарагосы уже зимой, а не летом, как было согласовано ранее.