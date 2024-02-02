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Мудрик: Насколько я знаю, Бавария контактировала с моим представителем

Наши за границей
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В итоге, мюнхенцы отказались от варианта с украинцем

Мудрик: Насколько я знаю, Бавария контактировала с моим представителем

Chelsea

Новина українською

Вингер "Челси" Михаил Мудрик прокомментировал информацию о том, что в январе "Бавария" рассматривала вариант с арендой украинца.

"Насколько я знаю, то мюнхенская "Бавария" контактировала с моим представителем", - сказал Мудрик.

Ранее сообщалось о том, что "Бавария" активно искала нового атакующего игрока из-за тяжелой травмы Кингсли Комана. Среди опций была возможна аренда украинца, но в итоге они отказались от этой идеи.

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В итоге, мюнхенцы решили доплатить "Гранаде" несколько миллионов евро для того, чтобы выкупить контракт Брайана Сарагосы уже зимой, а не летом, как было согласовано ранее.

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Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
legioners_ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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