Мудрик: Насколько я знаю, Бавария контактировала с моим представителем
В итоге, мюнхенцы отказались от варианта с украинцем
Chelsea
Вингер "Челси" Михаил Мудрик прокомментировал информацию о том, что в январе
"Насколько я знаю, то мюнхенская "Бавария" контактировала с моим представителем", - сказал Мудрик.
Ранее сообщалось о том, что
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В итоге, мюнхенцы решили доплатить "Гранаде" несколько миллионов евро для того, чтобы выкупить контракт Брайана Сарагосы уже зимой, а не летом, как было согласовано ранее.
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Источник:legioners_ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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