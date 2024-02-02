Директор Слована: Переговоры с Динамо по Жерсону велись очень корректно. Спорт должен объединять
Слован недавно оскандалился проведением спарринга с российской командой
skslovan.com
Генеральный директор "Слована" Иван Кмотрик прокомментировал
Ранее была информация от СМИ, что киевляне отказались от переговоров со "Слованом" по игроку, так как "Слован" недавно на тренировочных сборах провел спарринг с "Динамо" Москва (1:2).
"Эта информация вообще не соответствовала действительности. Наоборот, переговоры все время велись очень корректно, за что я благодарен представителям киевского "Динамо".
И в этом случае оказалось, что матч с "Динамо" Москва в Катаре на прошлой неделе стал гораздо более серьезной проблемой в Словакии, чем за рубежом. Спорт должен объединять, а не разделять", - сказал Кмотрик.
Популярное сейчас
- Динамо: Военнообязанные футболисты, а также часть других работников нашего клуба забронированы от мобилизации
- СМИ: В результате удара по аэродрому Бельбек был ликвидирован российский генерал
- Бывший полузащитник МЮ: Я жил вместе с Роналду, и пока он тренировался - я спал
- WhoScored и SofaScore оценили выступления Зинченко и Миколенко в матчах АПЛ
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО