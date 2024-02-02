Директор Слована: Переговоры с Динамо по Жерсону велись очень корректно. Спорт должен объединять

Генеральный директор "Слована" Иван Кмотрик прокомментировал переход вингера Жеросна Родригеса из киевского "Динамо".

Ранее была информация от СМИ, что киевляне отказались от переговоров со "Слованом" по игроку, так как "Слован" недавно на тренировочных сборах провел спарринг с "Динамо" Москва (1:2).

"Эта информация вообще не соответствовала действительности. Наоборот, переговоры все время велись очень корректно, за что я благодарен представителям киевского "Динамо".

И в этом случае оказалось, что матч с "Динамо" Москва в Катаре на прошлой неделе стал гораздо более серьезной проблемой в Словакии, чем за рубежом. Спорт должен объединять, а не разделять", - сказал Кмотрик.