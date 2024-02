Зинченко вошел в символическую сборную 22-го тура АПЛ от SofaScore

Авторитетный статистический портал SofaScore составил символическую сборную 22-го тура АПЛ.

Место левого защитника в этой команде занял украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко с оценкой 8.1.

Отметим, что в 22-м туре Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала" на матч против "Ноттингем Форест", отыграл 92 минуты и отдал голевой пас, который помог его команде победить со счётом 2:1.

???????????????????????????? | Team of the Week



Four blue ratings are found in our highest-rated XI from this midweek's Premier League action! ????????????????



Among them, a pair of goalscoring defenders particularly stands out — Fabian Schär and Conor Bradley share our Player of the Week award. ???? pic.twitter.com/XWAq39D8Y7