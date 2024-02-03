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Де Дзерби: Мудрик нуждается в особом отношении

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Объяснил в чем проблема

Де Дзерби: Мудрик нуждается в особом отношении

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби поделился мнением о том, что мешает Мудрику раскрыться на полную:

"Он покинул свою страну и присоединился к большому клубу в январе, когда был очень молод. В прошлом сезоне в Челси была сложная кампания, и он за это все поплатился. Мудрик - интроверт, он требует особого отношения, но это невероятный талант. Он один из лучших игроков мира по потенциалу, но многие другие вещи тоже имеют значение. Например, окружающая среда", — сказал Де Дзерби.

Напомним, за этот сезон Михаил Мудрик сыграл 24 матча, забил 4 гола и отдал две результативные передачи.

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Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик
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Источник:
Cronache Ds Spogliato
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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