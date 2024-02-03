Де Дзерби: Мудрик нуждается в особом отношении

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби поделился мнением о том, что мешает Мудрику раскрыться на полную:

"Он покинул свою страну и присоединился к большому клубу в январе, когда был очень молод. В прошлом сезоне в Челси была сложная кампания, и он за это все поплатился. Мудрик - интроверт, он требует особого отношения, но это невероятный талант. Он один из лучших игроков мира по потенциалу, но многие другие вещи тоже имеют значение. Например, окружающая среда", — сказал Де Дзерби.