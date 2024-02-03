Эмполи – Дженоа: Малиновский выйдет в старте, Коваленко возвращается после травмы

В рамках 23 тура Серии А "Эмполи" встретится с "Дженоа".

Украинский полузащитник Виктор Коваленко залечил травму, из-за которой пропустил последние четыре матча. Сегодня он начнет с лавки для запасных. Матч против “Дженоа” может стать для Коваленко 10 в этом сезоне Серии А.

Его соотечественник Руслан Малиновский появится в стартовом составе генуэзцев. Встреча с “синими” будет для полузащитника 20 матчем в текущем чемпионате.

Перед этим поединком "Эмполи" находится на 19 месте Серии А – в зоне вылета. “Дженоа” идет на 11 позиции.

Матч начнется в 16.00.