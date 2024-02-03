Гол Яремчука приносит победу Валенсии. Известны оценки украинца
Сыграл на уровне
Фото: Getty Images
Роман Яремчук отметился третьим забитым голом за "Валенсию", его команда победила со счетом 2:1. Украинский форвард отыграл 70 минут, после чего был заменен на Альберто Мари.
Порталы Sofascored и Whoscored выставили нападающему оценку 7.0 и 7.1 соответственно. Кроме реализованного момента, Яремчук не отметился чем-то особенным. Ему удалось выиграть две наземные борьбы, одна он не выиграл ни одну из пяти верховых дуэлей. Всего у форварда 17 касаний мяча и 9 передач, 7 из которых были точными. А его единственный точный удар, который стал голевым, был оценен в 0.28 xG.
Также Роман получил желтую карточку за то, что снял футболку во время празднования забитого мяча.
Следующий поединок "Валенсия" сыграет в субботу, 10-го февраля против "Лас-Пальмаса".
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