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Гол Яремчука приносит победу Валенсии. Известны оценки украинца

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Гол Яремчука приносит победу Валенсии. Известны оценки украинца

Фото: Getty Images

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Роман Яремчук отметился третьим забитым голом за "Валенсию", его команда победила со счетом 2:1. Украинский форвард отыграл 70 минут, после чего был заменен на Альберто Мари.

Порталы Sofascored и Whoscored выставили нападающему оценку 7.0 и 7.1 соответственно. Кроме реализованного момента, Яремчук не отметился чем-то особенным. Ему удалось выиграть две наземные борьбы, одна он не выиграл ни одну из пяти верховых дуэлей. Всего у форварда 17 касаний мяча и 9 передач, 7 из которых были точными. А его единственный точный удар, который стал голевым, был оценен в 0.28 xG.

Также Роман получил желтую карточку за то, что снял футболку во время празднования забитого мяча.

Следующий поединок "Валенсия" сыграет в субботу, 10-го февраля против "Лас-Пальмаса".

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Роман Яремчук Валенсия Альмерия
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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