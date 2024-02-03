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Пресс-служба Жироны сообщила о травме украинского легионера

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Довбик не сыграет против Реал Сосьедада

Пресс-служба Жироны сообщила о травме украинского легионера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стал известен стартовый состав "Жироны" на матч с "Реалом Сосьедадом". Виктор Цыганков попал в первую 11-ку, Довбик - нет.

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Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, Артем получил повреждение и не сыграет в этом поединке. Хуан Карлос также не поможет "Жироне" сегодня.

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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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