Пресс-служба Жироны сообщила о травме украинского легионера
Довбик не сыграет против Реал Сосьедада
Getty Images/Global Images Ukraine
Стал известен стартовый состав "Жироны" на матч с "Реалом Сосьедадом". Виктор Цыганков попал в первую 11-ку, Довбик - нет.
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Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, Артем получил повреждение и не сыграет в этом поединке. Хуан Карлос также не поможет "Жироне" сегодня.
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COMUNICAT MÈDIC:— Girona FC (@GironaFC) February 3, 2024
Dovbyk i Juan Carlos són baixa pel partit d’avui per molèsties físiques.
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Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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