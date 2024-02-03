Довбик подтвердил травму мениска и назвал потенциальные сроки восстановления
Планирует скоро вернуться
Фото: Getty Images
Артем Довбик не попал в заявку на сегодняшний поединок с "Реал Сосьедадом". Испанские СМИ опубликовали заявления, что, вероятно, у украинца повреждение мениска.
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Однако позже сам Артем прокомментировал свою травму и вероятные сроки возвращения:
"Есть небольшое повреждение. Проводим углубленное исследование. При разрыве возвращаются за месяц, поэтому пишут неправду", - сказал Довбик tribuna.ua.
26-летний форвард в текущем сезоне провел 24 матча за "Жирону", где забил 14 голов и сделал 8 ассистов. Сейчас он идет первым в списке бомбардиров Ла Лиги.
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Источник:ua.tribuna.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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