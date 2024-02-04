Тренер Жироны: У Довбика очень небольшая травма. Если бы матч был во вторник, он смог бы сыграть
Успокоил всех украинских болельщиков
Фото: Instagram
Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал состояние нападающего команды Артема Довбика, пропустившего вчерашний матч против "Реала Сосьедад".
“У Довбика очень небольшая травма. Будь матч во вторник, он смог бы сыграть”, - сказал наставник.
Напомним, что вчера издание Mundo Deportivo из своих источников давало негативные прогнозы по возобновлению украинского нападающего. В том числе сообщалось о возможной тяжелой травме мениска.
Впоследствии Артем в комментарии украинскому ресурсу заявил, что у него небольшое повреждение, однако нужно подождать углубленного исследования.
В этом сезоне на счету Довбика 14 голов и пять ассистов в 21 матче испанской Ла Лиги. Артем является наиболее результативным футболистом Примеры.
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