Тренер Жироны: У Довбика очень небольшая травма. Если бы матч был во вторник, он смог бы сыграть

Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал состояние нападающего команды Артема Довбика, пропустившего вчерашний матч против "Реала Сосьедад".

“У Довбика очень небольшая травма. Будь матч во вторник, он смог бы сыграть”, - сказал наставник.

Напомним, что вчера издание Mundo Deportivo из своих источников давало негативные прогнозы по возобновлению украинского нападающего. В том числе сообщалось о возможной тяжелой травме мениска.

Впоследствии Артем в комментарии украинскому ресурсу заявил, что у него небольшое повреждение, однако нужно подождать углубленного исследования.

В этом сезоне на счету Довбика 14 голов и пять ассистов в 21 матче испанской Ла Лиги. Артем является наиболее результативным футболистом Примеры.