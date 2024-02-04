Почеттино: У Мудрика удивительные качества и потенциал, однако это командная игра, а не теннис
Объяснил, почему Михаил на скамейке для запасных
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал игру украинского вингера команды Михаила Мудрика.
“Мудрик вышел в старте против “Мидлсбро” в полуфинале кубка, а это была одна из наших важнейших игр.
Да, сейчас он на скамье запасных. Смотрите, дело в форме игрока в течение сезона – держишь ли ты хорошую форму, и показываешь ли ты лучшие результаты каждой тренировки. Как тренерский штаб мы выбираем по объективным показателям – мы будем привлекать к игре тех футболистов, которые будут показывать максимум на поле.
Я думаю, что он молодой парень, приехавший сюда год назад. Мы знаем обстоятельства трансфера. Конечно, ему нужно совершенствоваться. У него удивительные качества и потенциал, но это командная игра, а не теннис.
У нас есть игроки, которым нужно улучшать командное взаимодействие. Если ты видишь игру Мудрика – она поразительна, но потом нужно адаптироваться и играть на команду. Ему нужно адаптироваться, и на все это нужно время”, - сказал Почеттино.
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В этом сезоне на счету Мудрика четыре гола и два ассиста в 24 матчах за "Челси" во всех турнирах. В частности, пять результативных действий (3+2) он оформил в рамках АПЛ.
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