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Почеттино: У Мудрика удивительные качества и потенциал, однако это командная игра, а не теннис

Наши за границей
Обновлено

Объяснил, почему Михаил на скамейке для запасных

Почеттино: У Мудрика удивительные качества и потенциал, однако это командная игра, а не теннис

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал игру украинского вингера команды Михаила Мудрика.

“Мудрик вышел в старте против “Мидлсбро” в полуфинале кубка, а это была одна из наших важнейших игр.

Да, сейчас он на скамье запасных. Смотрите, дело в форме игрока в течение сезона – держишь ли ты хорошую форму, и показываешь ли ты лучшие результаты каждой тренировки. Как тренерский штаб мы выбираем по объективным показателям – мы будем привлекать к игре тех футболистов, которые будут показывать максимум на поле.

Я думаю, что он молодой парень, приехавший сюда год назад. Мы знаем обстоятельства трансфера. Конечно, ему нужно совершенствоваться. У него удивительные качества и потенциал, но это командная игра, а не теннис.

У нас есть игроки, которым нужно улучшать командное взаимодействие. Если ты видишь игру Мудрика – она поразительна, но потом нужно адаптироваться и играть на команду. Ему нужно адаптироваться, и на все это нужно время”, - сказал Почеттино.

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В этом сезоне на счету Мудрика четыре гола и два ассиста в 24 матчах за "Челси" во всех турнирах. В частности, пять результативных действий (3+2) он оформил в рамках АПЛ.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
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Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.02.2024 в 12:37
почик - тупой алень! не использовать забросы за спину защитникам на ход мудрику - это тренерское кощунство!
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Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.02.2024 в 12:37
почик - тупой алень! не использовать забросы за спину защитникам на ход мудрику - это тренерское кощунство!
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avatar
Spokoyno (Київ)
04.02.2024 в 12:10
Дійсно команда це механізм, який налаштовує тренер. І по Мудрику є питання: 1) Це він не підходить до організації гри Челсі? 2) Тренерський штаб не може Михайла "пристосувати" до моделі гри, яку вони хотіли б побачити? І тут скоріше задіяні обидва пункти... І у цьому винен той хто РОЗУМНІШИЙ
sticker
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