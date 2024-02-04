Почеттино: У Мудрика удивительные качества и потенциал, однако это командная игра, а не теннис

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал игру украинского вингера команды Михаила Мудрика.

“Мудрик вышел в старте против “Мидлсбро” в полуфинале кубка, а это была одна из наших важнейших игр.

Да, сейчас он на скамье запасных. Смотрите, дело в форме игрока в течение сезона – держишь ли ты хорошую форму, и показываешь ли ты лучшие результаты каждой тренировки. Как тренерский штаб мы выбираем по объективным показателям – мы будем привлекать к игре тех футболистов, которые будут показывать максимум на поле.

Я думаю, что он молодой парень, приехавший сюда год назад. Мы знаем обстоятельства трансфера. Конечно, ему нужно совершенствоваться. У него удивительные качества и потенциал, но это командная игра, а не теннис.

У нас есть игроки, которым нужно улучшать командное взаимодействие. Если ты видишь игру Мудрика – она поразительна, но потом нужно адаптироваться и играть на команду. Ему нужно адаптироваться, и на все это нужно время”, - сказал Почеттино.