Забарный начнет матч Борнмунта со старта
В очередной раз начинает матч со старта
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 23-го тура Английской премьер-лиги "Борнмунт" встретится с "Ноттингем Форест". Украинский защитник Илья Забарный начнет этот поединок со старта.
Our Cherries for #BOUNFO ???? pic.twitter.com/AQomDJiZUq— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) February 4, 2024
В прошлой игре против "Вест Хэма" Илья Забарный также вышел на поле со старта и помог "Борнмунту" не проиграть, матч завершился со счетом 1:1.
Напомним, "Борнмунт" находится на 13 месте в турнирной таблице, а "Форест" идет на 17 месте в АПЛ. Матч начнется в 16:00.
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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