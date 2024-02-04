Забарный начнет матч Борнмунта со старта

В рамках 23-го тура Английской премьер-лиги "Борнмунт" встретится с "Ноттингем Форест". Украинский защитник Илья Забарный начнет этот поединок со старта.

В прошлой игре против "Вест Хэма" Илья Забарный также вышел на поле со старта и помог "Борнмунту" не проиграть, матч завершился со счетом 1:1.

Напомним, "Борнмунт" находится на 13 месте в турнирной таблице, а "Форест" идет на 17 месте в АПЛ. Матч начнется в 16:00.