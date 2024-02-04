Традиция? Мудрик остался в запасе Челси на матч АПЛ

В 16:00 воскресенья, четвертого февраля, начнется матч 23-го тура чемпионата Англии, в котором "Челси" сыграет против "Вулверхэмптона".

Главный тренер "синих" объявил стартовый состав – там не нашлось места для украинца Михаила Мудрика. Он остался в резерве.

Отметим, что ранее Маурисио Почеттино отмечал качества Мудрика, но говорил, что ему нужно адаптироваться к командной игре.

За ходом событий в матче "Челси" - "Вулверхэмптон" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>