Традиция? Мудрик остался в запасе Челси на матч АПЛ
Не сыграет с первых минут
Getty Images / Global Images Ukraine
В 16:00 воскресенья, четвертого февраля, начнется матч 23-го тура чемпионата Англии, в котором "Челси" сыграет против "Вулверхэмптона".
Главный тренер "синих" объявил стартовый состав – там не нашлось места для украинца Михаила Мудрика. Он остался в резерве.
Locked in. ????@ParimatchUK | #CFC | #CheWol pic.twitter.com/dLGh95ctoY— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 4, 2024
Отметим, что ранее Маурисио Почеттино отмечал качества Мудрика, но говорил, что ему нужно адаптироваться к командной игре.
За ходом событий в матче "Челси" - "Вулверхэмптон" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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