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Традиция? Мудрик остался в запасе Челси на матч АПЛ

Наши за границей

Не сыграет с первых минут

Традиция? Мудрик остался в запасе Челси на матч АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 16:00 воскресенья, четвертого февраля, начнется матч 23-го тура чемпионата Англии, в котором "Челси" сыграет против "Вулверхэмптона".

Главный тренер "синих" объявил стартовый состав – там не нашлось места для украинца Михаила Мудрика. Он остался в резерве.

Отметим, что ранее Маурисио Почеттино отмечал качества Мудрика, но говорил, что ему нужно адаптироваться к командной игре.

За ходом событий в матче "Челси" - "Вулверхэмптон" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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