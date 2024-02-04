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Мудрик ассистирует в матче против Вулверхэмптона

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Наконец-то результативное действие от Михаила

Мудрик ассистирует в матче против Вулверхэмптона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Мудрик делает ассист в матче против "Вулверхэмптона".

Сначала вингер заработал угловой, который сам пошел исполнять. Он удачно навесил на Тиаго Силву, после чего его партнер по команде перевел мяч в ворота.

Сейчас "Челси" проигрывает со счетом 4:2.

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Вулверхэмптон Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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