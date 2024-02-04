Мудрик ассистирует в матче против Вулверхэмптона
Наконец-то результативное действие от Михаила
Getty Images / Global Images Ukraine
Михаил Мудрик делает ассист в матче против "Вулверхэмптона".
Сначала вингер заработал угловой, который сам пошел исполнять. Он удачно навесил на Тиаго Силву, после чего его партнер по команде перевел мяч в ворота.
Сейчас "Челси" проигрывает со счетом 4:2.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Фьюри назвал Усика уродом и пообещал нокаутировать 18 мая
- "Видео с Януковичем": Зозуля потролил экс-директора каналов Футбол Денисова за его прошлое
- Гельзин: Надеюсь такой мразоты, как Павелко, больше не будет в украинском футболе
- Жирона – Реал Сосьедад: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн