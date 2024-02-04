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"Эта травма надоедливая и сложная в реабилитации": Спортивный врач объяснил, почему Артета заменил Зинченко

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Александр не доиграл матч АПЛ до конца

"Эта травма надоедливая и сложная в реабилитации": Спортивный врач объяснил, почему Артета заменил Зинченко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский универсал "Арсенала" Александр Зинченко вышел в стартовом составе в победном для "канониров" матче 23 тура чемпионата Англии против "Ливерпуля". Правда, в перерыве покинул поле, уступив Якубу Киверу.

Как заявил главный тренер лондонцев Микель Артета, украинец покинул поле из-за повреждения икроножной мышцы.

Автор Telegram-канала "Hospital Pass" Дмитрий Бабелюк заявил, что это не новое повреждение для Зинченко.

“Зинченко и икроножная мышца – это уже сломанный магнитофон на нашем канале. Казалось бы, перед началом сезона игрок взял достаточно долгую паузу, чтобы окончательно вылечить проблему. Но как видим, на фоне регулярных и чрезмерных нагрузок проблема возвращается.

Сложность все та же – мышца должна набрать соответствующий объем и мощь. Если в ней есть хотя бы минимальное повреждение – не работает сразу целая мышца и нет вокруг других структур, которые могут взять на себя часть нагрузки. Именно поэтому эта травма так надоедлива и сложна в реабилитации.

Надеемся, что на этот раз это что-то не слишком сложное и позволит Александру вскоре сыграть за сборную”, - говорится в сообщении специалиста.

Напомним, что Зинченко дважды в период текущего сезона находился в лазарете. Сначала его восстановление от травмы затянулось еще с прошлого чемпионата и завершилось в середине августа. Также Александр пропустил период с конца декабря прошлого года по 18 января этого года, не сыграв в двух поединках "канониров".

На счету украинца 27 матчей за Арсенал во всех турнирах текущего сезона. Он отличился одним голом и двумя ассистами.

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Арсенал (Лондон) Ливерпуль Александр Зинченко
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Источник:
Hospital Pass
Опубликовал: Максим Кучер
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