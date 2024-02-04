"Эта травма надоедливая и сложная в реабилитации": Спортивный врач объяснил, почему Артета заменил Зинченко

Украинский универсал "Арсенала" Александр Зинченко вышел в стартовом составе в победном для "канониров" матче 23 тура чемпионата Англии против "Ливерпуля". Правда, в перерыве покинул поле, уступив Якубу Киверу.

Как заявил главный тренер лондонцев Микель Артета, украинец покинул поле из-за повреждения икроножной мышцы.

Автор Telegram-канала "Hospital Pass" Дмитрий Бабелюк заявил, что это не новое повреждение для Зинченко.

“Зинченко и икроножная мышца – это уже сломанный магнитофон на нашем канале. Казалось бы, перед началом сезона игрок взял достаточно долгую паузу, чтобы окончательно вылечить проблему. Но как видим, на фоне регулярных и чрезмерных нагрузок проблема возвращается.

Сложность все та же – мышца должна набрать соответствующий объем и мощь. Если в ней есть хотя бы минимальное повреждение – не работает сразу целая мышца и нет вокруг других структур, которые могут взять на себя часть нагрузки. Именно поэтому эта травма так надоедлива и сложна в реабилитации.

Надеемся, что на этот раз это что-то не слишком сложное и позволит Александру вскоре сыграть за сборную”, - говорится в сообщении специалиста.