Наставник Сандерленда о Русине: Его семья теперь с ним, для него это фантастически в личном плане
Майкл Бил верит в прогресс форварда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Сандерленда" Майкл Бил прокомментировал игру украинского форварда Назария Русина и его адаптацию в стране:
"Я увидел в нем разницу - и ты бы увидел, если бы ты был отцом. Там, откуда он родом, идет война, и он был далеко от своего ребенка и жены", - прокомментировал наставник приезд семьи Русина в Великобританию.
"Они сейчас здесь - и это фантастически для него в личном плане. Пока его английский совершенствуется, это позволит ему иметь лучшую связь со своими товарищами по команде на поле. Я думаю, что его энергия, его прессинг и его работоспособность великолепны, но не хватает лишь этой связи.
Многие говорят, что нужно подписывать тех или иных игроков, но моя работа заключается в том, чтобы работать с игроками, которые есть у меня в наличии."
Напомним, что Русин сегодня забил гол в ворота "Мидлсбро".
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