Реал пропускает на последних минутах, однако Андрей показывает хорошую игру. Известна оценка Лунина в матче с Атлетико

Завершился поединок между "Реалом" и "Атлетико" со счетом 1:1. В мадридском дерби Андрей Лунин почти оставил ворота сухими, получив одну из лучших оценок в команде. Однако "матрасникам" удалось сравнять счет на последних минутах матча. Это неудивительно, ведь "сливочные" сейчас имеют много травмированных защитников.

Порталы Sofascore и Whoscored выставили оценки 7.6 и 7.4 соответственно. Украинский кипер запомнился несколькими сейвами, а также не засчитанным голом Сауля.

Лунин выполнил 4 сейва, а его показатель Goals prevented (голы, которые предотвратил голкипер) составил 0.56. Также Андрей удачно снял две верховые передачи соперника. За игру кипер сделал 35 касаний к мячу, а его точность передач составила 88%. Одна короткая передача была не точной, а также две длинные не нашли партнера по команде.

"Реал" остается лидером турнирной таблицы, "Атлетико" удерживает 4-ю строчку.