Лунин после ничьей с Атлетико: Хорошая игра, но плохой результат

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин прокомментировал ничью своей команды в матче 23-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (1:1).

"Хорошая игра, отличная командная работа, но плохой результат. Горжусь этой командой и нашими болельщиками", - написал Андрей в своем Instagram.

В мадридском дерби Андрей Лунин почти оставил ворота сухими, получив одну из лучших оценок в команде. Однако "матрасникам" удалось сравнять счет на 90+3 минуте.