Лунин после ничьей с Атлетико: Хорошая игра, но плохой результат
"Матрасники" сравняли счет на последних минутах матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин прокомментировал ничью своей команды в матче 23-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (1:1).
"Хорошая игра, отличная командная работа, но плохой результат.
Горжусь этой командой и нашими болельщиками", - написал Андрей в своем Instagram.
В мадридском дерби Андрей Лунин почти оставил ворота сухими, получив одну из лучших оценок в команде. Однако "матрасникам" удалось сравнять счет на 90+3 минуте.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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