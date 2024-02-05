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Лунин после ничьей с Атлетико: Хорошая игра, но плохой результат

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"Матрасники" сравняли счет на последних минутах матча

Лунин после ничьей с Атлетико: Хорошая игра, но плохой результат

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин прокомментировал ничью своей команды в матче 23-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (1:1).

"Хорошая игра, отличная командная работа, но плохой результат.

Горжусь этой командой и нашими болельщиками", - написал Андрей в своем Instagram.

В мадридском дерби Андрей Лунин почти оставил ворота сухими, получив одну из лучших оценок в команде. Однако "матрасникам" удалось сравнять счет на 90+3 минуте.

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Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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