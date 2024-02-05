Названа оценка Зинченко за первый тайм с Ливерпулем

4 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ, в котором "Арсенал" принимал "Ливерпуль". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко появился в стартовом составе команды и был заменен в перерыве. Позже стало известно, что украинец покинул поле из-за повреждения икроножной мышцы.

За это время Александр 28 раз дотронулся до мяча, отдал 17 передач (88% точности), совершил одну успешную попытку дриблинга, 1 раз сфолил и дважды отобрал мяч.

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Статистический портал оценил его действия в 6.3 балла. Столько же у Давида Раи. Ниже только у Рис Нельсона (6.1). Самый высокий бал получил Габриэль Мартинелли (7.7).