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О'Хара: Мудрик за 70 миллионов сейчас не стоит и семи фунтов

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Бывший полузащитник Тоттенхэма раскритиковал игру Михаила

О'Хара: Мудрик за 70 миллионов сейчас не стоит и семи фунтов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Джейми О'Хара раскритиковал игру Михаила Мудрика в матче с "Вулверхэмптоном".

"Челси" уступил на "Стэмфорд Бридж" со счетом 2:4. Мудрик, который вышел на замену на 72-й минуте, отдал голевую передачу на Тиаго Силву, отметившись первым результативным действием в 2024 году.

"[В "Челси"] есть игроки с восьмилетними контрактами, которых я бы не подписал даже на год. Мудрик перешел за 70 миллионов фунтов? Сейчас он не стоит и семи фунтов. Он потерял мяч 15 раз после того, как вышел на поле. Просто шок", - сказал бывший полузащитник "Тоттенхэма" в эфире Sky Sports.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
goal
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
05.02.2024 в 12:42
Не стоящий и семи фунтов хотя бы играл и забивал в Лиге чемпионов и за свою сборную играет в отличии от "легенды" АПЛ О'Хары. Очередной супер "эксперт" из скай сыграл лишь несколько сезонов в АПЛ и знать не знал, что такое больше трёх голов за сезон. Мудрик же четвертый в Челси по системе "гол+пас". Да, играет не очень, ну так весь Челси не феерит мягко говоря
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Комментарии 3
Andrumas (Düsseldorf)
05.02.2024 в 12:42
Не стоящий и семи фунтов хотя бы играл и забивал в Лиге чемпионов и за свою сборную играет в отличии от "легенды" АПЛ О'Хары. Очередной супер "эксперт" из скай сыграл лишь несколько сезонов в АПЛ и знать не знал, что такое больше трёх голов за сезон. Мудрик же четвертый в Челси по системе "гол+пас". Да, играет не очень, ну так весь Челси не феерит мягко говоря
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MaximSK (Киев)
05.02.2024 в 10:10
В АПЛ в последнее время много игроков продали в районе 100 млн Евро, которые и близко не стоят таких денег, Антони, Кайседо, Энцо Фернандес, Хойлунд
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scorpius (Ck)
05.02.2024 в 12:17
Там уже давно раздутый трансферный рынок. Зато клубы, продающие в АПЛ этим охотно пользуются
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