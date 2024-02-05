Не стоящий и семи фунтов хотя бы играл и забивал в Лиге чемпионов и за свою сборную играет в отличии от "легенды" АПЛ О'Хары. Очередной супер "эксперт" из скай сыграл лишь несколько сезонов в АПЛ и знать не знал, что такое больше трёх голов за сезон. Мудрик же четвертый в Челси по системе "гол+пас". Да, играет не очень, ну так весь Челси не феерит мягко говоря