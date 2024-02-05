О'Хара: Мудрик за 70 миллионов сейчас не стоит и семи фунтов
Бывший полузащитник Тоттенхэма раскритиковал игру Михаила
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Джейми О'Хара раскритиковал игру Михаила Мудрика в матче с "Вулверхэмптоном".
"Челси" уступил на "Стэмфорд Бридж" со счетом 2:4. Мудрик, который вышел на замену на 72-й минуте, отдал голевую передачу на Тиаго Силву, отметившись первым результативным действием в 2024 году.
"[В "Челси"] есть игроки с восьмилетними контрактами, которых я бы не подписал даже на год. Мудрик перешел за 70 миллионов фунтов? Сейчас он не стоит и семи фунтов. Он потерял мяч 15 раз после того, как вышел на поле. Просто шок", - сказал бывший полузащитник "Тоттенхэма" в эфире Sky Sports.
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Источник:goal
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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Andrumas (Düsseldorf)
05.02.2024 в 12:42
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