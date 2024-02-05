Трубин - о победе над Жил Висенте: Уже держим фокус на следующей игре
Украинец сыграл на "ноль" за "Бенфику"
Фото: SLBenfica
Вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин поделился эмоциями от победы над "Жил Висенте" (3:0) в матче 20-тура чемпионата Португалии.
"С победой. Уже держим фокус на следующей игре. Благодарю болельщиков за поддержку", - написал Анатолий на своей странице в Instagram.
Свой следующий матч "Бенфика" проведет в четверг, 8 февраля. Команда Роджера Шмидта встретится с ФК "Визела" в рамках 1/4 финала Кубка Португалии.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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