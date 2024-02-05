Довбик пройдет дополнительное медобследование

Нападающий "Жироны" Артем Довбик пройдет дополнительное медицинское обследование, сообщает ТаТоТаке.

После того как 26-летний украинец почувствовал дискомфорт на тренировке, первичный осмотр показал наличие жидкости в колене.

Источник утверждает, что окончательный диагноз Довбика будет определен максимум завтра (6 февраля), после того как Артем пройдет дополнительные обследования.

Напомним, из-за травмы Довбик пропустил матч с "Реала Сосьедад" (0:0). В этом сезоне на счету форварда 14 голов и 6 ассистов в 21 матче испанской Ла Лиги.