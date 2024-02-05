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Довбик пройдет дополнительное медобследование

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Первый осмотр показал наличие жидкости в колене

Довбик пройдет дополнительное медобследование

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Жироны" Артем Довбик пройдет дополнительное медицинское обследование, сообщает ТаТоТаке.

После того как 26-летний украинец почувствовал дискомфорт на тренировке, первичный осмотр показал наличие жидкости в колене.

Источник утверждает, что окончательный диагноз Довбика будет определен максимум завтра (6 февраля), после того как Артем пройдет дополнительные обследования.

Напомним, из-за травмы Довбик пропустил матч с "Реала Сосьедад" (0:0). В этом сезоне на счету форварда 14 голов и 6 ассистов в 21 матче испанской Ла Лиги.

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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