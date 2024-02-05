Клуб высшего дивизиона Болгарии рассматривает кандидатуру Бабича
Сейчас он работает в аматорском клубе из Болгарии
44-летний украинский специалист Александр Бабич является фаворитом на должность главного тренера "Пирина". Об этом сообщает Sportal.bg.
Накануне руководство болгарского клуба прекратило сотрудничество с наставником команды Иво Тренчевым. Отмечается, что это было желание будущих инвесторов.
Сейчас Бабич работает тренером-консультантом в любительской "Фратрии" из Болгарии. Ранее он также возглавял "Черноморец", "Мариуполь" и "Кривбасс".
"Пирин" занимает 14-е место в элитном дивизионе чемпионата Болгарии, имея в своем активе 16 очков.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sportal.bg
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
05.02.2024 в 13:57
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Названа оценка Зинченко за первый тайм с Ливерпулем
- Анчелотти - про Лунина: Он очень хорошо справился
- WTA. Швёнтек возглавляет рейтинг, Свитолина теряет позиции
- Реал пропускает на последних минутах, однако Андрей показывает хорошую игру. Известна оценка Лунина в матче с Атлетико
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Звезды Кривбасса выпустили новый трек и записали клип в формате 360. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1