Клуб высшего дивизиона Болгарии рассматривает кандидатуру Бабича

44-летний украинский специалист Александр Бабич является фаворитом на должность главного тренера "Пирина". Об этом сообщает Sportal.bg.

Накануне руководство болгарского клуба прекратило сотрудничество с наставником команды Иво Тренчевым. Отмечается, что это было желание будущих инвесторов.

Сейчас Бабич работает тренером-консультантом в любительской "Фратрии" из Болгарии. Ранее он также возглавял "Черноморец", "Мариуполь" и "Кривбасс".

"Пирин" занимает 14-е место в элитном дивизионе чемпионата Болгарии, имея в своем активе 16 очков.