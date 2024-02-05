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Клуб высшего дивизиона Болгарии рассматривает кандидатуру Бабича

Наши за границей

Сейчас он работает в аматорском клубе из Болгарии

Клуб высшего дивизиона Болгарии рассматривает кандидатуру Бабича

Новина українською

44-летний украинский специалист Александр Бабич является фаворитом на должность главного тренера "Пирина". Об этом сообщает Sportal.bg.

Накануне руководство болгарского клуба прекратило сотрудничество с наставником команды Иво Тренчевым. Отмечается, что это было желание будущих инвесторов.

Сейчас Бабич работает тренером-консультантом в любительской "Фратрии" из Болгарии. Ранее он также возглавял "Черноморец", "Мариуполь" и "Кривбасс".

"Пирин" занимает 14-е место в элитном дивизионе чемпионата Болгарии, имея в своем активе 16 очков.

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Александр Бабич
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Источник:
Sportal.bg
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
05.02.2024 в 13:57
он украинский футбол не знает а вы предлагаете болгарский
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
05.02.2024 в 13:57
он украинский футбол не знает а вы предлагаете болгарский
Ответить
0
0

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