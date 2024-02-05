Реал начал работу над новым контрактом Лунина. Ждут окончательного решения украинца
В Мадриде довольны нынешним сезоном украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "
По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, в клубе начали прорабатывать положения нового соглашения, которое будет предложено украинцу.
В "Реале" очень довольны игрой Лунина в текущем сезоне и хотят сохранить украинца.
Единственный нюанс – желания самого Андрея, который пока что не огласил окончательного решения по своему будущему в клубе.
Напомним, что текущий контракт Лунина в "Реале" рассчитан до конца текущего сезона. В этом сезоне украинец провел 15 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и в 6 матчах отстоял на ноль.
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