Реал начал работу над новым контрактом Лунина. Ждут окончательного решения украинца

Мадридский " Реал " начал работать над продлением контракта украинского голкипера Андрея Лунина.

По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, в клубе начали прорабатывать положения нового соглашения, которое будет предложено украинцу.

В "Реале" очень довольны игрой Лунина в текущем сезоне и хотят сохранить украинца.

Единственный нюанс – желания самого Андрея, который пока что не огласил окончательного решения по своему будущему в клубе.

Напомним, что текущий контракт Лунина в "Реале" рассчитан до конца текущего сезона. В этом сезоне украинец провел 15 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и в 6 матчах отстоял на ноль.