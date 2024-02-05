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Реал начал работу над новым контрактом Лунина. Ждут окончательного решения украинца

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В Мадриде довольны нынешним сезоном украинца

Реал начал работу над новым контрактом Лунина. Ждут окончательного решения украинца

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" начал работать над продлением контракта украинского голкипера Андрея Лунина.

По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, в клубе начали прорабатывать положения нового соглашения, которое будет предложено украинцу.

В "Реале" очень довольны игрой Лунина в текущем сезоне и хотят сохранить украинца.

Единственный нюанс – желания самого Андрея, который пока что не огласил окончательного решения по своему будущему в клубе.

Напомним, что текущий контракт Лунина в "Реале" рассчитан до конца текущего сезона. В этом сезоне украинец провел 15 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и в 6 матчах отстоял на ноль.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Madrid Times
Опубликовал: Михаил Черныш
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