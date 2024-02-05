Легенда Ливерпуля: Кто-то может мне объяснить, в чем ещё хорош Мудрик, кроме того, что он олимпийский спринтер?
В Англии продолжают нещадно критиковать украинца
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Легендарный экс-игрок "Ливерпуля" Стив Никол раскритиковал украинского вингера "
"Некоторые футболисты "Челси" не обладают высоким футбольным интеллектом. Например, Михаил Мудрик. В открытой игре с большим количеством пространства с той скоростью, которая у него есть, он, вероятно, будет выглядеть хорошо.
Но каков его потенциал с точки зрения футбольного интеллекта? Он у него вообще есть? Мне кажется, что нет.
И вообще. Кто-то может мне объяснить, в чем ещё хорош Мудрик, кроме того, что он олимпийский спринтер?", - сказал Никол.
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