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Легенда Ливерпуля: Кто-то может мне объяснить, в чем ещё хорош Мудрик, кроме того, что он олимпийский спринтер?

Наши за границей
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В Англии продолжают нещадно критиковать украинца

Легенда Ливерпуля: Кто-то может мне объяснить, в чем ещё хорош Мудрик, кроме того, что он олимпийский спринтер?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный экс-игрок "Ливерпуля" Стив Никол раскритиковал украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика после недавнего поражения команды от "Вулверхэмптона" (2:4) в 23-м туре АПЛ.

"Некоторые футболисты "Челси" не обладают высоким футбольным интеллектом. Например, Михаил Мудрик. В открытой игре с большим количеством пространства с той скоростью, которая у него есть, он, вероятно, будет выглядеть хорошо.

Но каков его потенциал с точки зрения футбольного интеллекта? Он у него вообще есть? Мне кажется, что нет.

И вообще. Кто-то может мне объяснить, в чем ещё хорош Мудрик, кроме того, что он олимпийский спринтер?", - сказал Никол.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
ESPN FC
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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C_Ballack (Днепр)
05.02.2024 в 20:17
Этот парень читает мои посты здесь про Мудрыка?)) Только вчера писал что у него нет футбольного интеллекта, а до этого что он олимпийский легкоатлет)))
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Комментарии 2
C_Ballack (Днепр)
05.02.2024 в 20:17
Этот парень читает мои посты здесь про Мудрыка?)) Только вчера писал что у него нет футбольного интеллекта, а до этого что он олимпийский легкоатлет)))
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magnum power (БОМЖ)
05.02.2024 в 20:05
дивні люди, він "хорош" тим, що за нього заплатили 70 мільйонів)).
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