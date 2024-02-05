Егор Ярмолюк остался в запасе на матч против Манчестер Сити
Брентфорд объявил стартовый состав на игру против Ман Сити
Фото: Brentford FC
Сегодня, 5 февраля, состоится матч "Брентфорд" - "Манчестер Сити" в рамках 23-го тура Премьер-Лиги.
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк остался на скамейке запасных.
Напомним, что 19-летний футболист в последних 13 турах АПЛ получал несколько минут игрового времени.
Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.
???? Your Bees to take on City#BREMCI | #BrentfordFC pic.twitter.com/TSkIdCTEoq— Brentford FC (@BrentfordFC) February 5, 2024
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Источник:Brentford FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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