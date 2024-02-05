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Егор Ярмолюк остался в запасе на матч против Манчестер Сити

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Брентфорд объявил стартовый состав на игру против Ман Сити

Егор Ярмолюк остался в запасе на матч против Манчестер Сити

Фото: Brentford FC

Новина українською

Сегодня, 5 февраля, состоится матч "Брентфорд" - "Манчестер Сити" в рамках 23-го тура Премьер-Лиги.

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк остался на скамейке запасных.

Напомним, что 19-летний футболист в последних 13 турах АПЛ получал несколько минут игрового времени.

Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

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Брентфорд (Лондон) Манчестер Сити Егор Ярмолюк
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Источник:
Brentford FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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