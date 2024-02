Егор Ярмолюк остался в запасе на матч против Манчестер Сити

Сегодня, 5 февраля, состоится матч "Брентфорд" - "Манчестер Сити" в рамках 23-го тура Премьер-Лиги.

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк остался на скамейке запасных.

Напомним, что 19-летний футболист в последних 13 турах АПЛ получал несколько минут игрового времени.

Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

???? Your Bees to take on City#BREMCI | #BrentfordFC pic.twitter.com/TSkIdCTEoq