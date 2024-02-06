Стала известна оценка Ярмолюка за 20 минут в матче с Ман Сити

5 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ между "Брентфордом" и "Манчестер Сити", который завершился победой горожан со счетом 3:1.

Украинский полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле только на 76-й, отыграв в сумме 20 минут с учетом добавленного арбитром времени.

По результатам встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу 6.0 балла. Лучшим игроком поединка был признан автор хет-трик за "Манчестер Сити" Фил Фоден (9.4).