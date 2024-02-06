Украинский форвард подписал контракт с итальянским клубом
По манере игры он напоминает Довбика
Фото: із відкритих джерел
"Сампдория" подписала 16-летнего украинского форварда Владислава Яворского, сообщает Футбол 24.
Футболист пока будет играть за составы генуэзцев U-17 и U-18. В Украине Яворский выступал за юношеские команды "Прикарпатья". Интерес к нападающему проявляли также "Дженоа" и "Фиорентина".
Отмечается, что по манере игры Яворский напоминает Довбика, имеет рост 189 см. В системе "Сампдории" уже пребывает другой форвард украинского происхождения – Томас Светкин. Первую команду генуэзцев возглавляет легендарный Андреа Пирло.
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Источник:Футбол 24
Опубликовал: Алина Ерофеева
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