Украинский форвард подписал контракт с итальянским клубом

"Сампдория" подписала 16-летнего украинского форварда Владислава Яворского, сообщает Футбол 24.

Футболист пока будет играть за составы генуэзцев U-17 и U-18. В Украине Яворский выступал за юношеские команды "Прикарпатья". Интерес к нападающему проявляли также "Дженоа" и "Фиорентина".

Отмечается, что по манере игры Яворский напоминает Довбика, имеет рост 189 см. В системе "Сампдории" уже пребывает другой форвард украинского происхождения – Томас Светкин. Первую команду генуэзцев возглавляет легендарный Андреа Пирло.