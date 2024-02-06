В Испании сообщили, успеет ли Довбик восстановиться к матчу с Реалом
Форвард прошел дополнительные медицинские тесты
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Жироны" Артем Довбик избежал серьезного повреждения и сможет сыграть в следующем матче команды.
По информации Mundo Deportivo, форвард действительно испытывает дискомфорт в мениске, но новые проведенные медицинские тесты исключили наличие серьезной травмы.
Если не произойдет что-то непредсказуемое, то есть высокая вероятность участия Довбика в матче Ла Лиги против "Реала", который состоится 10 февраля.
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Напомним, Довбик пропустил матч чемпионата с "Реал Сосьедад" (0:0). В этом сезоне на счету форварда 14 голов и 6 ассистов в 21 матче испанской Ла Лиги.
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Алина Ерофеева
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06.02.2024 в 15:36
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