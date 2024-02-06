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В Испании сообщили, успеет ли Довбик восстановиться к матчу с Реалом

Наши за границей
Обновлено

Форвард прошел дополнительные медицинские тесты

В Испании сообщили, успеет ли Довбик восстановиться к матчу с Реалом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Жироны" Артем Довбик избежал серьезного повреждения и сможет сыграть в следующем матче команды.

По информации Mundo Deportivo, форвард действительно испытывает дискомфорт в мениске, но новые проведенные медицинские тесты исключили наличие серьезной травмы.

Если не произойдет что-то непредсказуемое, то есть высокая вероятность участия Довбика в матче Ла Лиги против "Реала", который состоится 10 февраля.

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Напомним, Довбик пропустил матч чемпионата с "Реал Сосьедад" (0:0). В этом сезоне на счету форварда 14 голов и 6 ассистов в 21 матче испанской Ла Лиги.

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Реал (Мадрид) Артем Довбик Жирона
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
06.02.2024 в 15:36
Слава Богу! Здоров'я, Артеме!!!
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2
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Комментарии 6
ANESTEZIO (Вінниця )
06.02.2024 в 15:36
Слава Богу! Здоров'я, Артеме!!!
Ответить
2
2
La Scala (Milano)
06.02.2024 в 15:41
Хтось із українців має заслужено виграти ЧІ в цьому році.! Жаль, що Валенсія зараз не та,що на початку століття... А барсотушка в нинішньому вигляді максимум може буде задоволеною 4-м місцем та зоною ЛЧ.
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2
1
Algrab (Костопiль)
06.02.2024 в 16:08
 
2
1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.02.2024 в 16:31
А ты, Алень шо, хочешь своим изрыгоном показать, шо ты шаришь в футболе? Остынь, сепар!
 
0
2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.02.2024 в 16:30
Да, конечно... Галимый ты сепар. Ты еще расскажи здесь, что ты не фанат руЦкаГа мира. Ишь ты, к Украине примазывается. Оборзел!
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0
2
ANESTEZIO (Вінниця )
06.02.2024 в 16:49
Ти, пітар барсонутий, Алєнь кончений, ти і такі як ти барсодрочери сепарнуті- розсада рашистської гидоти в Європі. Є ще кончені трампісти як ваш шарлатанський пєдік. А тобі , ШизоАлєнь, я б задоволенням роз'їпошив твою гидотну пику і засунув твій барсонутий аквафреш в твою блювотну мордяку. Бійся, придорук і дивися навкруги, дебіл
 
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