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Денис Костышин: В Эль-Пасо я жил у Мексики, там очень бандитский регион

Наши за границей
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Украинец рассказал о своей жизни в США

Денис Костышин: В Эль-Пасо я жил у Мексики, там очень бандитский регион

Фото: EPLocomotiveFC

Новина українською

Хавбек "Александрии" Денис Костишин, который прошлый год провел в США, играя за "Эль-Пасо Локомотив", рассказал о плюсах и минусах жизни в США.

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"Минусы – во-первых, дорого, во-вторых, нельзя выйти в высший по рангу дивизион, надо покупать место, в-третьих, я жил у Мексики, там очень бандитский регион.

Плюсы – развита футбольная инфраструктура, хороший маркетинг... Третьего не назову. Дома лучше", - сказал Костышин.

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ФК Александрия Денис Костышин
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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Михаил Черныш
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