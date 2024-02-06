Денис Костышин: В Эль-Пасо я жил у Мексики, там очень бандитский регион
Украинец рассказал о своей жизни в США
Фото: EPLocomotiveFC
Хавбек "Александрии" Денис Костишин, который прошлый год провел в США, играя за "Эль-Пасо Локомотив", рассказал о плюсах и минусах жизни в США.
"Минусы – во-первых, дорого, во-вторых, нельзя выйти в высший по рангу дивизион, надо покупать место, в-третьих, я жил у Мексики, там очень бандитский регион.
Плюсы – развита футбольная инфраструктура, хороший маркетинг... Третьего не назову. Дома лучше", - сказал Костышин.
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Источник:ФК Олександрія
Опубликовал: Михаил Черныш
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