Довбик своеобразно ответил на вопрос о своем участии в матче с Реала

Форвард " Жироны " Артем Довбик своеобразно ответил на вопрос, сможет ли он принять участие в матче с "Реалом" в Ла Лиге.

"Это тайна", - сказал Довбик.

Напомним, что игра 24-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Жирона" пройдет 10 февраля.