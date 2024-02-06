Довбик своеобразно ответил на вопрос о своем участии в матче с Реала
Это тайна
Фото: Жирона
Форвард "
"Это тайна", - сказал Довбик.
Напомним, что игра 24-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Жирона" пройдет 10 февраля.
Ранне испанское издание Mundo Deportivo, писало о том, что
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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