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Довбик своеобразно ответил на вопрос о своем участии в матче с Реала

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Это тайна

Довбик своеобразно ответил на вопрос о своем участии в матче с Реала

Фото: Жирона

Новина українською

Форвард "Жироны" Артем Довбик своеобразно ответил на вопрос, сможет ли он принять участие в матче с "Реалом" в Ла Лиге.

"Это тайна", - сказал Довбик.

Напомним, что игра 24-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Жирона" пройдет 10 февраля.

Ранне испанское издание Mundo Deportivo, писало о том, что украинец избежал серьезного повреждения и сможет сыграть в матче с "Реалом".

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Реал (Мадрид) Артем Довбик Жирона
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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