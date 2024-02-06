Разогнался до 36,6 км/ч. Забарный - в топ-10 самых быстрых игроков текущего сезона АПЛ
И в топ-3 среди защитников
uaf.ua
Британское издание BBC составило рейтинг самых быстрых игроков АПЛ текущего сезона.
Самым быстрым игроком Лиги оказался центральный защитник "Тоттенхэма" Мики Ван де Вен, который на определенном отрезке развил скорость 37,38 км/ч.
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Также в тройке правый вингер "Лутона" Чидози Огбене (36,93 км/ч) и лидер "Вулверхемптона" Педру Нету (36,86 км/ч).
Украинский центрбек "
Отметим, что результат 21-летнего украинца является третьим среди всех защитников турнира. Вторым оказался Дара О'Ши из "Бернли" (36,73 км/ч).
Micky van de Ven has got PACE ⚡— Match of the Day (@BBCMOTD) February 6, 2024
These are the 10 quickest players in the Premier League this season ⬇️ pic.twitter.com/32ACOX5Mlk
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