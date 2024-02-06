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Разогнался до 36,6 км/ч. Забарный - в топ-10 самых быстрых игроков текущего сезона АПЛ

Наши за границей
Обновлено

И в топ-3 среди защитников

Разогнался до 36,6 км/ч. Забарный - в топ-10 самых быстрых игроков текущего сезона АПЛ

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Британское издание BBC составило рейтинг самых быстрых игроков АПЛ текущего сезона.

Самым быстрым игроком Лиги оказался центральный защитник "Тоттенхэма" Мики Ван де Вен, который на определенном отрезке развил скорость 37,38 км/ч.

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Также в тройке правый вингер "Лутона" Чидози Огбене (36,93 км/ч) и лидер "Вулверхемптона" Педру Нету (36,86 км/ч).

Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный занял восьмое место рейтинга. В победном выездном матче 15-го тура против "Кристал Пэлас" (2:0) украинец разогнался до 36,6 км/ч.

Отметим, что результат 21-летнего украинца является третьим среди всех защитников турнира. Вторым оказался Дара О'Ши из "Бернли" (36,73 км/ч).

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