Гендиректор Дженоа: Руслан счастлив у нас и не просил безумные деньги

Генеральный директор " Дженоа " Андрес Бласкес прокомментировал подписание полноценного контракта с украинским хавбеком Русланом Малиновским, который до этого выступал за итальянскую команду на правах аренды из "Марселя".

"Были варианты отпустить Малиновского, мы с ним обсуждали его будущее. Но Руслан счастлив в "Дженоа", сказал, что готов играть у нас дальше, а также не просил безумные деньги.

Мы договорились обо всем буквально за полчаса.

Очень важно, что мы достигли стабильности, а Руслан оставшись с нами, поможет с этим", – сказал Бласкес.