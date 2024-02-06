Гендиректор Дженоа: Руслан счастлив у нас и не просил безумные деньги
Украинец вернулся в Италию на постоянной основе
genoacfc.it
Генеральный директор "
"Были варианты отпустить Малиновского, мы с ним обсуждали его будущее. Но Руслан счастлив в "Дженоа", сказал, что готов играть у нас дальше, а также не просил безумные деньги.
Мы договорились обо всем буквально за полчаса.
Очень важно, что мы достигли стабильности, а Руслан оставшись с нами, поможет с этим", – сказал Бласкес.
Напомним, что в текущем сезоне Малиновский провел за "Дженоа" 22 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
Популярное сейчас
- Рада окончательно приняла закон об электронном реестре военнообязанных
- Скончался легендарный голкипер Реала
- Известен состав сборной Украины на смешанную эстафету ЧМ-2024
- Реал пропускает на последних минутах, однако Андрей показывает хорошую игру. Известна оценка Лунина в матче с Атлетико
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО