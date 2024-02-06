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Гендиректор Дженоа: Руслан счастлив у нас и не просил безумные деньги

Наши за границей
Обновлено

Украинец вернулся в Италию на постоянной основе

Гендиректор Дженоа: Руслан счастлив у нас и не просил безумные деньги

genoacfc.it

Новина українською

Генеральный директор "Дженоа" Андрес Бласкес прокомментировал подписание полноценного контракта с украинским хавбеком Русланом Малиновским, который до этого выступал за итальянскую команду на правах аренды из "Марселя".

"Были варианты отпустить Малиновского, мы с ним обсуждали его будущее. Но Руслан счастлив в "Дженоа", сказал, что готов играть у нас дальше, а также не просил безумные деньги.

Мы договорились обо всем буквально за полчаса.

Очень важно, что мы достигли стабильности, а Руслан оставшись с нами, поможет с этим", – сказал Бласкес.

Напомним, что в текущем сезоне Малиновский провел за "Дженоа" 22 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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Руслан Малиновский Марсель Дженоа (Генуя)
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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Михаил Черныш
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