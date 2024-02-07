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Кепа заявил Анчелотти, что он готов бороться с Луниным за место в составе Реала

Наши за границей
Обновлено

Испанский кипер готов к конкуренции

Кепа заявил Анчелотти, что он готов бороться с Луниным за место в составе Реала

Goal

Новина українською

Арендованный у "Челси" голкипер "Реала" Кепа Аррисабалага пообщался с главным тренером "сливочных" Карло Анчелотти и заявил, что он готов к конкуренции с украинцем Андреем Луниным.

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"Мистер, привыкайте к тому, что я буду бороться. Я не сказал своего последнего слова", - сказал Кепа Анчелотти.

Напомним, что "Реал" арендовал Кепу у "Челси" в свете травмы Тибо Куртуа. Несмотря на то, что испанский вратарь начинал сезон в качестве первого номера, его постепенно вытеснил Андрей Лунин.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
Realmadridexclusivo
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
07.02.2024 в 01:37
Кепські справи у кепи. І це добре :) Лунь кращий, хижий птах слобожанського гарту, що вправно ловить все, що летить.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
07.02.2024 в 01:37
Кепські справи у кепи. І це добре :) Лунь кращий, хижий птах слобожанського гарту, що вправно ловить все, що летить.
Ответить
0
0

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