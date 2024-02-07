Кепа заявил Анчелотти, что он готов бороться с Луниным за место в составе Реала
Испанский кипер готов к конкуренции
Goal
Арендованный у "Челси" голкипер "
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Мистер, привыкайте к тому, что я буду бороться. Я не сказал своего последнего слова", - сказал Кепа Анчелотти.
Напомним, что "Реал" арендовал Кепу у "Челси" в свете травмы Тибо Куртуа. Несмотря на то, что испанский вратарь начинал сезон в качестве первого номера, его постепенно вытеснил Андрей Лунин.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Realmadridexclusivo
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
07.02.2024 в 01:37
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- "И это цена за Крым?!": В Москве распространяют антивоенные листовки. ФОТО
- Скончался легендарный голкипер Реала
- Группа для Украины. Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Где и когда смотреть онлайн
- Легенда Ливерпуля: Кто-то может мне объяснить, в чем ещё хорош Мудрик, кроме того, что он олимпийский спринтер?
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1