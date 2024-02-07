Кепа заявил Анчелотти, что он готов бороться с Луниным за место в составе Реала

Арендованный у "Челси" голкипер " Реала " Кепа Аррисабалага пообщался с главным тренером "сливочных" Карло Анчелотти и заявил, что он готов к конкуренции с украинцем Андреем Луниным.

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"Мистер, привыкайте к тому, что я буду бороться. Я не сказал своего последнего слова", - сказал Кепа Анчелотти.

Напомним, что "Реал" арендовал Кепу у "Челси" в свете травмы Тибо Куртуа. Несмотря на то, что испанский вратарь начинал сезон в качестве первого номера, его постепенно вытеснил Андрей Лунин.