ВИДЕО. 17-летний украинский голкипер Волошин дебютировал за Реал

17-летний украинский голкипер мадридского "Реала" Илья Волошин сыграл свой первый матч за новый клуб.

На днях юный футболист подписал контракт с испанским клубом и теперь будет выступать за молодежные команды "сливочных". Илья отыграл в составе "Хувениль С" ("Реал" U-17). Он вышел на второй тайм в матче против юношеской команды "Атлетико" Мадрид (5:0).

Испанские СМИ высоко оценили игру Волошина, а издание DefensaCentral даже назвало украинца "новым Куртуа", добавив, что в мадридском клубе появился новый талант.

Напомним, Волошин – воспитанник ДЮСШ г. Новомосковск (Днепропетровская область), за который выступал с 2014 года по 2019 год. У него есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины U-16.