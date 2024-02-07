ВИДЕО. 17-летний украинский голкипер Волошин дебютировал за Реал
Юный украинец сыграл свой первый матч в Испании
Фото: Twitter
17-летний украинский голкипер мадридского "Реала" Илья Волошин сыграл свой первый матч за новый клуб.
На днях юный футболист подписал контракт с испанским клубом и теперь будет выступать за молодежные команды "сливочных". Илья отыграл в составе "Хувениль С" ("Реал" U-17). Он вышел на второй тайм в матче против юношеской команды "Атлетико" Мадрид (5:0).
Испанские СМИ высоко оценили игру Волошина, а издание DefensaCentral даже назвало украинца "новым Куртуа", добавив, что в мадридском клубе появился новый талант.
Напомним, Волошин – воспитанник ДЮСШ г. Новомосковск (Днепропетровская область), за который выступал с 2014 года по 2019 год. У него есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины U-16.
Популярное сейчас
- Бенефициар – вся Украина. Андрей Лунин проводит лучший сезон в карьере
- Украина узнает соперников в Лиге наций. Это дополнительная возможность отобраться на ЧМ-2026
- Шахтер вернет бразильца, Днепр-1 арендовал хавбека, Довбик избежал худшего. Главные новости за 6 февраля
- Известны оценки Цыганкова за матч против Реала Сосьедад
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Звезды Кривбасса выпустили новый трек и записали клип в формате 360. ВИДЕО