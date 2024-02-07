  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. ВИДЕО. 17-летний украинский голкипер Волошин дебютировал за Реал
В тренде

ВИДЕО. 17-летний украинский голкипер Волошин дебютировал за Реал

Наши за границей

Юный украинец сыграл свой первый матч в Испании

ВИДЕО. 17-летний украинский голкипер Волошин дебютировал за Реал

Фото: Twitter

Новина українською

17-летний украинский голкипер мадридского "Реала" Илья Волошин сыграл свой первый матч за новый клуб.

На днях юный футболист подписал контракт с испанским клубом и теперь будет выступать за молодежные команды "сливочных". Илья отыграл в составе "Хувениль С" ("Реал" U-17). Он вышел на второй тайм в матче против юношеской команды "Атлетико" Мадрид (5:0).

Испанские СМИ высоко оценили игру Волошина, а издание DefensaCentral даже назвало украинца "новым Куртуа", добавив, что в мадридском клубе появился новый талант.

Напомним, Волошин – воспитанник ДЮСШ г. Новомосковск (Днепропетровская область), за который выступал с 2014 года по 2019 год. У него есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины U-16.

По теме
yellow-arrow
Бенефициар – вся Украина. Андрей Лунин проводит лучший сезон в карьере
yellow-arrow
Кепа заявил Анчелотти, что он готов бороться с Луниным за место в составе Реала
yellow-arrow
Астон Вилла – Челси. АУДИО онлайн трансляция матча 1/16 финала Кубка Англии
Реал (Мадрид) Илья Волошин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости