Мудрик остался в запасе Челси на кубковый матч против Астон Виллы

Сегодня, 7 февраля, состоится переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии, в котором "Астон Вилла" примет " Челси ". Первый матч в Лондоне завершился вничью 0:0.

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Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик начнет матч в запасе.

Отметим, что матч начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Ну и напомним, что в текущем сезоне украинец провел за "Челси" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.