Мудрик остался в запасе Челси на кубковый матч против Астон Виллы
Команды после нулевой ничьей переигрывают поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 7 февраля, состоится переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии, в котором "Астон Вилла" примет "
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Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик начнет матч в запасе.
Отметим, что матч начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
Ну и напомним, что в текущем сезоне украинец провел за "Челси" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
Chelsea tonight. ????@ParimatchUK | #CFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/1igUGzwOeh— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 7, 2024
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