Впереди - матч с Реалом. Довбик вернулся к тренировкам с Жироной. ФОТО

Нападающий " Жироны " Артем Довбик восстановился после травмы и вернулся к тренировкам с командой.

Фото с тренировки "Жироны" с украинцем опубликовала Ла Лига.

Таким образом, можно смело предположить, что Артем сыграет в матче против "Реала", который состоится в субботу.

Напомним, Довбик пропустил матч чемпионата с "Реалом Сосьедад" (0:0). В этом сезоне на счету форварда 14 голов и 6 ассистов в 21 матче испанской Ла Лиги.

Dovbyk back in training ahead of #RealMadridGirona in the Bernabéu on Saturday ????#LALIGATV pic.twitter.com/xqysING89n