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Впереди - матч с Реалом. Довбик вернулся к тренировкам с Жироной. ФОТО

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Украинец восстановился после травмы

Впереди - матч с Реалом. Довбик вернулся к тренировкам с Жироной. ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Жироны" Артем Довбик восстановился после травмы и вернулся к тренировкам с командой.

Фото с тренировки "Жироны" с украинцем опубликовала Ла Лига.

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Таким образом, можно смело предположить, что Артем сыграет в матче против "Реала", который состоится в субботу.

Напомним, Довбик пропустил матч чемпионата с "Реалом Сосьедад" (0:0). В этом сезоне на счету форварда 14 голов и 6 ассистов в 21 матче испанской Ла Лиги.

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Реал (Мадрид) Артем Довбик Жирона
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