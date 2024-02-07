Впереди - матч с Реалом. Довбик вернулся к тренировкам с Жироной. ФОТО
Украинец восстановился после травмы
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "
Фото с тренировки "Жироны" с украинцем опубликовала Ла Лига.
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Таким образом, можно смело предположить, что Артем сыграет в матче против "Реала", который состоится в субботу.
Напомним, Довбик пропустил матч чемпионата с "Реалом Сосьедад" (0:0). В этом сезоне на счету форварда 14 голов и 6 ассистов в 21 матче испанской Ла Лиги.
Dovbyk back in training ahead of #RealMadridGirona in the Bernabéu on Saturday ????#LALIGATV pic.twitter.com/xqysING89n— LALIGA TV (@LaLigaTV) February 7, 2024
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