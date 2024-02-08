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Бывший форвард Черноморца продолжит карьеру в эстонском клубе

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24-летний украинец проходит просмотр в "Нымме Юнайтед"

Бывший форвард Черноморца продолжит карьеру в эстонском клубе

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Бывший нападающий "Черноморца" и "Ингульца" Михаил Плохотнюк может продолжить карьеру в Эстонии.

Форвард близок к переходу в эстонский "Нымме Юнайтед", сообщает FootBoom. Последние несколько лет 24-летний украинец выступал во второй лиге Румынии, но этой зимой получил статус свободного агента.

Сейчас он находится на просмотре, но, согласно данным источника, в ближайшее время может подписать контракт на год.

К слову, за "Нымме Юнайтед" играют двое украинцев: полузащитник Александр Мусолитин, который перешел в клуб из молодежки "Леванте" и нападающий Иван Лазарец, который в свое время выступал за юношескую команду "Шахтера".

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Михаил Плохотнюк
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Источник:
Footboom
Опубликовал: Алина Ерофеева
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