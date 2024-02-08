Лунин публично рассказал, когда истекает его контракт с Реалом

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин подтвердил, что его контракт с мадридским клубом действует до завершения сезона-2024/25.

- У тебя контракт до 2025 года, есть какие-то идеи?

– Да, у меня действительно контракт до 2025 года. Это есть идея, это и есть план. Но я даже не знаю, что может случиться.

– Ты хотел бы остаться в "Реале"?

– Очевидно, – сказал Лунин в комментарии El Chiringuito TV.

К слову, в начале декабря 2023 года журналист издания El Chiringuito Маркос Бенито сообщил, что трудовое соглашение украинца со "сливочными" на самом деле рассчитано до июня 2025, а не 2024, как считалось ранее.

В этом сезоне 24-летний Андрей провел 15 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и в 6 матчах отстоял на ноль.