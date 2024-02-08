  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин публично рассказал, когда истекает его контракт с Реалом
В тренде

Лунин публично рассказал, когда истекает его контракт с Реалом

Наши за границей

Он также раскрыл планы на будущее

Лунин публично рассказал, когда истекает его контракт с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин подтвердил, что его контракт с мадридским клубом действует до завершения сезона-2024/25.

- У тебя контракт до 2025 года, есть какие-то идеи?

– Да, у меня действительно контракт до 2025 года. Это есть идея, это и есть план. Но я даже не знаю, что может случиться.

– Ты хотел бы остаться в "Реале"?

– Очевидно, – сказал Лунин в комментарии El Chiringuito TV.

К слову, в начале декабря 2023 года журналист издания El Chiringuito Маркос Бенито сообщил, что трудовое соглашение украинца со "сливочными" на самом деле рассчитано до июня 2025, а не 2024, как считалось ранее.

Читайте такжеБенефициар – вся Украина. Андрей Лунин проводит лучший сезон в карьере

В этом сезоне 24-летний Андрей провел 15 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и в 6 матчах отстоял на ноль.

По теме
yellow-arrow
Бывший форвард Черноморца продолжит карьеру в эстонском клубе
yellow-arrow
Кубок Англии. Неожиданная и очень мощная победа Челси над Астон Виллой
yellow-arrow
"Это неправильно – оскорблять игроков в соцсетях". Жилберто Силва вступился за Мудрика
Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
El Chiringuito TV
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости