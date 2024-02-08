  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик стал игроком месяца в Жироне в третий раз подряд
В тренде

Довбик стал игроком месяца в Жироне в третий раз подряд

Наши за границей
Обновлено

Украинец продолжает собирать индивидуальные награды

Довбик стал игроком месяца в Жироне в третий раз подряд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" назвала лучшего игрока команды в январе по версии болельщиков. Награду получил украинский форвард Артем Довбик.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В голосовании Артем опередил Ивана Мартина, Дэйли Блинда, Порту и Ян Коуту.

В минувшем месяце 26-летний украинец провел за "красно-белых" шесть матчей, в которых забил три гола, сделал два ассиста.

Читайте такжеВпереди - матч с Реалом. Довбик вернулся к тренировкам с Жироной. ФОТО

Интересно, что Артем в третий раз признан игроком месяца в "Жироне". Он завоевал эту награду в ноябре и декабре.

По теме
yellow-arrow
Агент голкипера Волошина: Первым клубом, который заметил Илью, была Валенсия
yellow-arrow
Тренер Эвертона: Миколенко в этом году стал настоящим открытием
yellow-arrow
Лунин публично рассказал, когда истекает его контракт с Реалом
Артем Довбик Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Girona FC
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости