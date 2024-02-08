Довбик стал игроком месяца в Жироне в третий раз подряд
Украинец продолжает собирать индивидуальные награды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" назвала лучшего игрока команды в январе по версии болельщиков. Награду получил украинский форвард Артем Довбик.
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В голосовании Артем опередил Ивана Мартина, Дэйли Блинда, Порту и Ян Коуту.
В минувшем месяце 26-летний украинец провел за "красно-белых" шесть матчей, в которых забил три гола, сделал два ассиста.
Интересно, что Артем в третий раз признан игроком месяца в "Жироне". Он завоевал эту награду в ноябре и декабре.
❤️???? Afició, vosaltres heu decidit que el Jugador Estrella del mes de gener ha estat Artem Dovbyk!???? pic.twitter.com/acqEUYHWwn— Girona FC (@GironaFC) February 8, 2024
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Источник:Girona FC
Опубликовал: Алина Ерофеева
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