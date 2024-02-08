Довбик стал игроком месяца в Жироне в третий раз подряд

"Жирона" назвала лучшего игрока команды в январе по версии болельщиков. Награду получил украинский форвард Артем Довбик.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В голосовании Артем опередил Ивана Мартина, Дэйли Блинда, Порту и Ян Коуту.

В минувшем месяце 26-летний украинец провел за "красно-белых" шесть матчей, в которых забил три гола, сделал два ассиста.

Интересно, что Артем в третий раз признан игроком месяца в "Жироне". Он завоевал эту награду в ноябре и декабре.