Агент голкипера Волошина: Первым клубом, который заметил Илью, была Валенсия
Украинцем интересовались не только "Реал" и "Атлетико"
Фото: Twitter
Максим Терещенко, агент украинского вратаря мадридского "Реала" Ильи Волошина, рассказал, как его клиент мог оказаться в "Валенсии".
"Первым клубом, который заметил Илью еще в ноябре 2022-го, была "Валенсия". Я отвез его на пробы, они сразу же сказали, что забирают его.
Но они что-то долго выясняли, считали какие-то компенсации. Затем поставили такое условие: они подписывают в обязательном порядке профессиональный контракт, чтобы его другой клуб не забрал к себе. Но такой контракт можно подписывать только тогда, когда тебе исполнилось 16 и дается право на работу в Испании.
"Валенсия" тянула время, а нам начали звонить из других клубов – "Гранады", "Райо Махадаонды". В последнем у меня раньше игрок был. Так что я позвонил директору, он сказал, что оплатит Илье билеты в Мадрид, чтобы мы съездили и посмотрели.
Пробыли там два дня, они сказали, что забирают Илью. Тогда же звонили из "Гранады", но Илья сказал: "Я останусь в "Райо", потому что меня здесь хорошо приняли. Мне понравилось".
Команда U-19 выступает в высшей лиге Испании, хотя первая команда играет в третьем дивизионе. Илья сказал, что даже если отыграет за них всего три игры, будет самым счастливым человеком", - сказал Терещенко.
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