Агент голкипера Волошина: Первым клубом, который заметил Илью, была Валенсия

Максим Терещенко, агент украинского вратаря мадридского "Реала" Ильи Волошина, рассказал, как его клиент мог оказаться в "Валенсии".

"Первым клубом, который заметил Илью еще в ноябре 2022-го, была "Валенсия". Я отвез его на пробы, они сразу же сказали, что забирают его. Но они что-то долго выясняли, считали какие-то компенсации. Затем поставили такое условие: они подписывают в обязательном порядке профессиональный контракт, чтобы его другой клуб не забрал к себе. Но такой контракт можно подписывать только тогда, когда тебе исполнилось 16 и дается право на работу в Испании.