Довел до слез. Лунин сделал подарок украинскому вратарю Реала U-17
Юный украинец был приятно шокирован
Фото: instagram.com/rgfootball
Максим Терещенко, агент украинского вратаря мадридского "Реала" U-17 Ильи Волошина, рассказал, правда ли, что в мадридском клубе его клиента встретил Андрей Лунин и провел ему экскурсию по резиденции.
"Да нет, не было даже диалога с ним. Единственное, что когда нас пригласили впервые, в августе, в "Реале" записали аудиосообщение от Андрея Лунина, в котором он сказал: "Илья, я очень рад, что ты переходишь в "Мадрид". Скоро увидимся на тренировках".
Директора академии тогда подарили Илье футболку с его именем.
Он начал плакать и после сообщения Андрея, и от подарка. Для него это был шок", – поделился Терещенко.
Напомним, что Илья уже успел сыграть свой первый матч за юношескую команду "сливочных".
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