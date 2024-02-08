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Довел до слез. Лунин сделал подарок украинскому вратарю Реала U-17

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Юный украинец был приятно шокирован

Довел до слез. Лунин сделал подарок украинскому вратарю Реала U-17

Фото: instagram.com/rgfootball

Новина українською

Максим Терещенко, агент украинского вратаря мадридского "Реала" U-17 Ильи Волошина, рассказал, правда ли, что в мадридском клубе его клиента встретил Андрей Лунин и провел ему экскурсию по резиденции.

"Да нет, не было даже диалога с ним. Единственное, что когда нас пригласили впервые, в августе, в "Реале" записали аудиосообщение от Андрея Лунина, в котором он сказал: "Илья, я очень рад, что ты переходишь в "Мадрид". Скоро увидимся на тренировках".

Директора академии тогда подарили Илье футболку с его именем.

Он начал плакать и после сообщения Андрея, и от подарка. Для него это был шок", – поделился Терещенко.

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Напомним, что Илья уже успел сыграть свой первый матч за юношескую команду "сливочных".

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Реал (Мадрид) Илья Волошин
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Алина Ерофеева
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