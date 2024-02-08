СМИ: Челси готов предложить Барселоне Мудрика за де Йонга
Естественно, с доплатой
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "
И поскольку "Барса" повесила на голландца ценник в 80 млн евро, лондонский клуб готов предложить каталонцам украинского вингера Михаила Мудрика и доплатить еще 40 миллионов.
Отмечается, что 23-летний украинец также может присоединиться к "Барселоне" на правах аренды с обязательным выкупом.
О реакции "Барсы" на такое предложение издание не сообщает.
Напомним, что зимой в аренде украинца некоторое время была заинтересована "Бавария".
В этом сезоне Михаил Мудрик провел 25 матчей за "Челси", отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Соперники для Украины. Жеребьевка групп Лиги наций 2024/25. Прямая онлайн видеотрансляция
- Динамо изменило время начала спарринга на турецком сборе
- Возвращение Довбика, мощь Челси и финальные разборки на КАН. Главные новости за 7 февраля
- Между Реалом и Жироной два очка, Барселона приблизилась к лидерам. Турнирная таблица Ла Лиги
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО