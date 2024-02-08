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СМИ: Челси готов предложить Барселоне Мудрика за де Йонга

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СМИ: Челси готов предложить Барселоне Мудрика за де Йонга

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" проявляет интерес к хавбеку "Барселоны" Френки де Йонга.

И поскольку "Барса" повесила на голландца ценник в 80 млн евро, лондонский клуб готов предложить каталонцам украинского вингера Михаила Мудрика и доплатить еще 40 миллионов.

Отмечается, что 23-летний украинец также может присоединиться к "Барселоне" на правах аренды с обязательным выкупом.

О реакции "Барсы" на такое предложение издание не сообщает.

Напомним, что зимой в аренде украинца некоторое время была заинтересована "Бавария".

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 25 матчей за "Челси", отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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Источник:
Todo Fichajes
Опубликовал: Михаил Черныш
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