Тренер Жироны: Думаю, Довбик должен сыграть с Реалом

Главный тренер " Жироны " Мичел Санчес поделился ожиданиями от матча 24-го утра чемпионата против "Реала", а также рассказал о самочувствии украинского форварда Артема Довбика, которые недавно восстановился после травмы.

"Тони Вилья и Давид Лопес не примут участия в этом матче, Эррера и Блинд также будут отсутствовать из-за дисквалификации. Думаю, что Довбик должен сыграть, это будет зависеть от его самочувствия перед матчем.

Для нас мечта сыграть против "Реала" в столь важном матче. Эмоциональная подготовка к таким играм является самой важной и мы ментально готовы.

Победа в Ла Лиге? Мы не можем об этом говорить, если даже нам удастся победить "Реал", то все равно – "сливочные" и "Барселона" способны выиграть все оставшиеся у них матчи", - сказал Мичел.