Тренер Жироны: Думаю, Довбик должен сыграть с Реалом
Тренер Жироны поделился ожиданиями от матча с Реалом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Тони Вилья и Давид Лопес не примут участия в этом матче, Эррера и Блинд также будут отсутствовать из-за дисквалификации. Думаю, что Довбик должен сыграть, это будет зависеть от его самочувствия перед матчем.
Для нас мечта сыграть против "Реала" в столь важном матче. Эмоциональная подготовка к таким играм является самой важной и мы ментально готовы.
Победа в Ла Лиге? Мы не можем об этом говорить, если даже нам удастся победить "Реал", то все равно – "сливочные" и "Барселона" способны выиграть все оставшиеся у них матчи", - сказал Мичел.
Напомним, что матч "Реал" - "Жирона" состоится в субботу, 10 февраля, и начнется в 19:30.
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