Лунин: Я не очень слежу за пресс-конференциями Анчелотти, да и вообще за прессой
Кипер говорит, что сосредоточен на своей работе
Goal
Украинский голкипер "
"Что для меня самое сложное в "Реале"? Это когда я не играю. Но сейчас тренерский штаб дает мне больше игрового времени и я стараюсь отблагодарить их своей игрой на поле.
Я не очень слежу за пресс-конференциями Анчелотти, да и вообще за прессой, потому что иначе можно просто сойти с ума. Я сосредоточен только на футболе и моей работе", – сказал Лунин.
Напомним, что ранее Лунин рассказал, что
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