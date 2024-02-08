Лунин: Я не очень слежу за пресс-конференциями Анчелотти, да и вообще за прессой

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин рассказал, что он не очень следит за пресс-конференциями наставника команды Карло Анчелотти, а также рассказал, что является самым сложным для него в "королевском клубе".

"Что для меня самое сложное в "Реале"? Это когда я не играю. Но сейчас тренерский штаб дает мне больше игрового времени и я стараюсь отблагодарить их своей игрой на поле.

Я не очень слежу за пресс-конференциями Анчелотти, да и вообще за прессой, потому что иначе можно просто сойти с ума. Я сосредоточен только на футболе и моей работе", – сказал Лунин.